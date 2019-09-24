ФОТОФАКТ: Пожары окрасили небо Индонезии в кроваво-красный цвет

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небо над индонезийской провинцией Джамби в прошедшие выходные окрасилось в кроваво-красный цвет из-за множества лесных пожаров, бушующих в стране. Об этом сообщает BBC .

Жительница деревни Мекар Сари в провинции Джамби Эка Вуландари сделала днем 21 сентября целую серию фотографий красного неба. Она рассказала, что дымка в это время была особенно плотной. Очевидица необычного явления разместила свои фотографии на странице в Facebook, и эти публикации набрали более 34 тыс. просмотров. Однако многие усомнились в подлинности снимков.

Ini sore bukan malam. Ini bumi bukan planet mars. Ini jambi bukan di luar angkasa. Ini kami yang bernafas dengan paru-paru, bukannya dengan insang. Kami ini manusia butuh udara yang bersih, bukan penuh asap.

Lokasi : Kumpeh, Muaro Jambi #KabutAsap #KebakaranHutanMakinMenggila pic.twitter.com/ZwGMVhItwi — Zuni Shofi Yatun Nisa (@zunishofiyn) 21 сентября 2019 г.

По словам метеорологов, красный цвет вызван феноменом, известным как Рэлеевское рассеяние. Это явление связано с наличием в атмосфере определенных частиц, рассказал профессор Сингапурского университета Кох Тьех Йонг. "Самые распространенные в дымном облаке частицы имеют размер около 1 мкм, однако они не меняют цвет неба, - говорит профессор. - А вот частицы помельче, размером в 0,05 мкм и меньше, которых не так уж и много, имеют тенденцию сильнее рассеивать красный свет, поэтому мы видим не голубой, как обычно, а красный цвет неба". Профессор также отмечает, что фотографии, сделанные ближе к полудню, обычно выглядят более красными, поскольку солнце находится в зените.

В этом году дымка в небе Индонезии была особенно заметной. Это связано с горением лесов в самой Индонезии и, частично, в Малайзии. Пик пожаров обычно приходится на период с июля по октябрь - время сезона засухи. По данным МЧС Индонезии, за первые 8 месяцев года в стране выгорело уже около 329 тыс. га леса.

Вину за пожары возлагают на крупные корпорации и мелких фермеров, которые, пользуясь сезоном засухи, выжигают участки под пальмовые и целлюлозно-бумажные плантации. Такие целевые пожары часто выходят из-под контроля и распространяются на заповедные территории.-0-

Фото Эка Вуландари