ФОТОФАКТ: Природные пожары на юге Калифорнии

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабные природные пожары площадью более 3 тыс. га охватили 26 октября десятки населенных пунктов на юге Калифорнии в США. Наиболее серьезная ситуация наблюдается в округе Ориндж. Из-за стихийного бедствия более 90 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться в безопасные районы. Двое пожарных получили серьезные ожоги, сообщает портал ecowatch.com. С начала августа в результате пожаров в американских штатах Калифорния, Колорадо, Айдахо, Монтана, Орегон и Вашингтон сгорело свыше 2 млн га растительности, погибли более 30 человек, сотни тысяч были вынуждены эвакуироваться.-0-

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