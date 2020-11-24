ФОТОФАКТ: Работа современных агропарков на востоке Китая

23 ноября, Яньчэн /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Власти уезда Биньхай городского округа Яньчэн (провинция Цзянсу, Восточный Китай) прилагают большие усилия для строительства современных агропарков и развития целого ряда направлений экономической деятельности, включая аграрно-технологический сектор, переработку продуктов питания, сельскохозяйственный туризм и многое другое. В настоящее время в уезде уже действуют базы выращивания фруктов, овощей и цветов, научно-технический парк и другие предприятия.-0-

Фотографии Синьхуа / Ян Лэй