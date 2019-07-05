ФОТОФАКТ: Сильнейшее за 180 лет наводнение в Иркутской области

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 25 июня в шести районах Иркутской области России произошло подтопление в 103 населенных пунктах, введен режим ЧС. По последним данным, жертвами наводнения стал 21 человек, в том числе ребенок, сообщает ТАСС.
Пропавшими без вести в результате стихии числятся 15 человек. По состоянию на 4 июля в Иркутской области в 16 населенных пунктах оставались подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. Ущерб от паводка сельскому хозяйству региона оценивается 300 млн российских рублей, дорогам - 800 млн российских рублей.
По данным Иркутского государственного университета, это наводнение стало сильнейшим в регионе за последние 180 лет.-0-
Фото Reuters
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3114 BYN
|2.308 BYN
|2.313 BYN
|USD
|2.0488 BYN
|2.047 BYN
|2.051 BYN
|RUB
|3.2296 BYN
|3.217 BYN
|3.23 BYN