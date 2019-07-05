ФОТОФАКТ: Сильнейшее за 180 лет наводнение в Иркутской области

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 25 июня в шести районах Иркутской области России произошло подтопление в 103 населенных пунктах, введен режим ЧС. По последним данным, жертвами наводнения стал 21 человек, в том числе ребенок, сообщает ТАСС.

Пропавшими без вести в результате стихии числятся 15 человек. По состоянию на 4 июля в Иркутской области в 16 населенных пунктах оставались подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. Ущерб от паводка сельскому хозяйству региона оценивается 300 млн российских рублей, дорогам - 800 млн российских рублей.

По данным Иркутского государственного университета, это наводнение стало сильнейшим в регионе за последние 180 лет.-0-

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