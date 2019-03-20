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ФОТОФАКТ: Сильнейшее за 20 лет наводнение в восточной Африке

В мире 20.03.2019 | 14:16
Фото Associated Press
Фото Associated Press

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический циклон "Идай", который обрушился на африканские страны, стал самым разрушительным за последние 20 лет для Мозамбика, Зимбабве и Малави. Из-за паводка разрушены дома, мосты, размыты дороги, произошли перебои с подачей электроэнергии, сообщает Associated Press.

Президент Мозамбика Филипе Ньюси сообщил, что только в его стране жертвами циклона стали более 200 человек. Сотни людей по-прежнему находятся в зоне риска затопления из-за продолжающихся проливных дождей. Многие жители затопленных районов в ожидании помощи спасателей находятся на крышах домов. По оценкам ООН, суммарное количество пострадавших в результате циклона может превысить несколько миллионов человек.-0-

Фото Associated Press

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Теги
Мозамбик, погода, стихийное бедствие
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