ФОТОФАКТ: В Германии прошла акция против закрытия ресторанов

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 75 немецких городах сегодня состоялась акция "Пустые стулья". Ее организаторы расставили сотни пустых стульев в самых популярных общественных местах. Таким образом они обращают внимание на проблему закрытия ресторанов, кафе и баров из-за ограничений, связанных с COVID-19. Участники требуют от властей финансовой поддержки, а также просят возобновить работу кафе и ресторанов. В Франкфурте акция прошла на площади Ремерберг, здесь разместили более 1 тыс. стульев - каждый представлял одно заведение общественного питания. В Берлине стулья установили прямо перед Бранденбургскими воротами, сообщает немецкий портал food-service.de.

Фото Associated Press, dpa