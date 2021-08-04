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Новости
18:07
ФОТОФАКТ: Вечерний Токио
В мире
17:56
ВОЗ: отсутствие прививки от COVID-19 не должно быть препятствием для посещения школ
В мире
17:53
В сельской местности Витебской области откроют 2 стационарных соцпункта от ТЦСОН
Регионы
17:38
И мы в провинции можем что-то сделать - тренер Литвиновича о том, почему золотая медаль не стала для него сюрпризом
Спорт
17:37
Археологи нашли 2400-летние фрукты в египетском затопленном городе
В мире
17:34
В пострадавшем от наводнения районе Германии 17 человек считаются пропавшими без вести
В мире
17:32
Директор Гродненского детского хосписа стала фигурантом уголовного дела за участие в марше протеста
Происшествия
17:27
Delfi сообщает, что по электронным адресам распространяется письмо "воинов Аллаха" с угрозами в адрес Литвы
В мире
17:15
В Могилеве двое мужчин присваивали деньги и автомобили
Происшествия
17:08
Первые участники инициативы "Импульс единству" побывали в Минске и посетили Дворец Независимости
Общество
16:57
Китайские спортсмены завоевали 70 наград и сохраняют лидерство в медальном зачете Олимпийских игр
Спорт
16:55
На границе с Литвой выявлены граждане Ирака, которые были насильно выдворены в Беларусь
Происшествия
16:54
"Сильно кашлял и задыхался" - пограничники рассказали подробности о найденном у границы человеке
Происшествия
16:50
В EMA заявили, что полная вакцинация защищает от всех вариантов коронавируса
В мире
16:45
Могилевский аэроклуб стал базой подготовки к ЧМ национальной сборной по парашютному спорту
Спорт
16:45
Столичные студотрядовцы - об освоении профессии, ценном опыте и заработках
Регионы
16:36
Дым от лесных пожаров в Сибири накрыл столицу Монголии
В мире
16:36
Заяц: Могилевская область ставит высокие цели на уборочную - собрать не менее 1 млн т урожая
Регионы
16:35
Соловей призвал молодежь области повысить социальную активность и генерировать новые идеи
Общество
16:29
В Витебске в Западной Двине утонул мужчина
Происшествия
16:29
Оценка действий правительства и доверие к оппозиции - Мусиенко прокомментировал итоги соцопроса
Общество
16:20
Польский спортсмен Войцех Новицкий стал олимпийским чемпионом в метании молота
Спорт
16:12
Хренин встретился с белорусской сборной на Армейских международных играх
Общество
16:01
Брестский предприниматель лишился 20% дохода за выплату зарплаты в конвертах
Происшествия
15:57
Госсекретарь Совбеза Беларуси: в ЕС к мигрантам относятся как к скотам
Общество
15:57
Андрейченко примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана
Политика
15:53
ФОТОФАКТ: Новые туристические маршруты разрабатываются в Малоритском районе
Регионы
15:50
Беларусь и Китай: рост делового сотрудничества и взаимодействие в выпуске лекарств при лечении коронавируса
Политика
15:49
Руководителям двух организаций в Минске дали штрафы за нарушение сроков выплаты зарплаты
Происшествия
15:36
Японка Юкако Каваи выиграла золото домашней Олимпиады в женской борьбе
Спорт
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В мире
04 августа 2021, 18:07
ФОТОФАКТ: Вечерний Токио
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"Олимпиада в Токио"
Петр Зайцев: И мы в провинции можем что-то сделать - тренер Литвиновича о том, почему золотая медаль не стала для него сюрпризом
Китайские спортсмены завоевали 70 наград и сохраняют лидерство в медальном зачете Олимпийских игр
4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Панорамный вид на Токио.-0-
Фото Оксаны Манчук
Радужный мост в Токио
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фоторепортаж
Япония
Новости рубрики В мире
ВОЗ: отсутствие прививки от COVID-19 не должно быть препятствием для посещения школ
Археологи нашли 2400-летние фрукты в египетском затопленном городе
В пострадавшем от наводнения районе Германии 17 человек считаются пропавшими без вести
Delfi сообщает, что по электронным адресам распространяется письмо "воинов Аллаха" с угрозами в адрес Литвы
В EMA заявили, что полная вакцинация защищает от всех вариантов коронавируса
Дым от лесных пожаров в Сибири накрыл столицу Монголии
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На участие в "Большом разговоре с Президентом" поступило уже более 300 заявок
О шокирующем убийстве иракца доложено Президенту Беларуси
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