ФОТОРЕПОРТАЖ: Что происходит на карантинном лайнере Diamond Princess

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В порту Иокогамы (Япония) закрыт на карантин круизный лайнер Diamond Princess, на его борту находятся около 3,5 тыс. человек. У 61 из них обнаружена вызванная коронавирусом 2019-nCoV пневмония, сообщает японская газета The Japan Times.

Двухнедельный карантин для 2,5 тыс. пассажиров и 1,1 тыс. членов экипажа лайнера Diamond Princess объявили 3 февраля. Такое решение было принято после того, как у 80-летнего мужчины, сошедшего с корабля в Гонконге, был диагностирован коронавирус 2019-nCoV.

На борту судна находятся граждане 56 стран, в том числе россияне и украинцы. Среди зараженных - граждане Японии, Китая, США, Канады, Австралии и Аргентины, Великобритании, Новой Зеландии, Филиппин.

Лайнер поставили на якорь в портовом терминале Иокогамы, куда запрещен доступ другим судам. Приблизиться к Diamond Princess могут лишь сотрудники службы скорой помощи и иной медперсонал. Доставкой на борт всего необходимого занимаются японские военные.

Как заявили власти Японии, они обеспечили пассажиров и экипаж Diamond Princess всем необходимым, чтобы сделать их двухнедельное пребывание на борту судна как можно более комфортным. Пассажиры лайнера в соцсетях отмечают доброжелательность со стороны экипажа судна, при этом они жалуются на источающиеся запасы лекарств, качество еды, невозможность заниматься физическими упражнениями и даже запрет на выход из кают. Мировые СМИ облетел снимок, на котором запечатлена одна из пассажирок лайнера - она вывесила на палубе плакат с надписью "Нехватка лекарств".

Также 6 февраля стало известно, что Япония запретила американскому круизному лайнеру Westerdam, на борту которого находятся 1455 пассажиров и 802 члена команды, заходить в порты страны. По данным Токио, на судне несколько десятков человек с симптомами заражения коронавирусом, однако официально диагноз пока ни у кого из них не подтвержден. В свою очередь власти Гонконга (Китай) не пускают на сушу более 1,8 тыс. пассажиров и членов экипажа круизного лайнера World Dream, опасаясь распространения коронавируса 2019-nCoV. Около 30 членов команды теплохода жалуются на высокую температуру, кашель, боль в горле и другие симптомы.

По состоянию на 7 февраля, количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс., 636 человек умерли, 1540 выздоровели.-0-

Фото Associated Press, Reuters.