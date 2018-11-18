ФОТОРЕПОРТАЖ: Финал Лиги Runmageddon 2018 в Польше

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском городе Седльце 17 и 18 ноября проходил финал популярной серии гонок с препятствиями Runmageddon. На старт в этом году вышли около 1700 участников.

Runmageddon - самая экстремальная гонка в Европе. В 2017 году около 60 000 человек приняли участие в 17 мероприятиях, и с начала проведении серии более 110 000 участников достигли финиша.

Специфика гонок в том, что маршрут состоит из препятствий разного рода - участник должны подниматься в горы, переносить тяжести, ползать в грязи, прыгать в ледяную водой. На выбор предлагается четыре формулы: INTRO (3 км и 15+ препятствий), RECRUT (6 км и 30+ препятствий), CLASSIC (12 км и 50+ препятствий) и HARDCORE (21 км и 70+ препятствий).

Фото Дениса Костюченко