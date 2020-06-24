ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад в честь 75-летия Победы в Москве (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве парад проходит на Красной площади (начало в 10.00 по минскому времени). В нем участвует свыше 13 тыс. военнослужащих, 216 единиц наземной военной техники, 75 самолетов и вертолетов. Музыкальное сопровождение обеспечит сводный оркестр оборонного ведомства.

Парады в честь 75-летия Победы проходят 24 июня в 28 городах России.

Парады проходят в городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах России проводят праздничные мероприятия в других форматах, в том числе торжественные шествия.-0-