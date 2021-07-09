Фрагменты тел 25 погибших нашли на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели нашли фрагменты тел 25 погибших в результате крушения пассажирского самолета АН-26 на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские экстренные службы.
"Поисковые работы на месте крушения самолета продолжаются. По последним данным, спасателями обнаружены фрагменты тел 25 погибших", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что четыре тела могут подлежать опознанию без ДНК-экспертизы.
Пассажирский самолет Ан-26, принадлежавший компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. Обломки самолета, по данным МЧС, были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы. Всего на борту находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и двое детей. Выживших нет.-0-