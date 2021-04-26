Фракция "Мой шаг" выдвинула Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении

26 апреля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Фракция "Мой шаг" Национального собрания Республики Армения выдвинула Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

В заявлении фракции говорится, что этот процесс необходим для роспуска Национального собрания с целью проведения внеочередных парламентских выборов в июне.

25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку накануне внеочередных парламентских выборов в стране.

"18 марта текущего года в результате обсуждений с президентом Республики Армения и лидерами парламентских фракций я объявил о решении провести в Армении внеочередные парламентские выборы 20 июня 2021 года. Согласно действующей Конституции Республики Армения внеочередные парламентские выборы возможны только в том случае, когда премьер-министр подает в отставку и парламент дважды не избирает нового главу правительства. После этого Национальное собрание считается распущенным, и в стране проводятся внеочередные парламентские выборы", - говорится в заявлении Никола Пашиняна.-0-