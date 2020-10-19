Франция депортирует из страны 231 предполагаемого экстремиста после убийства учителя

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции намерены выслать из страны 231 предполагаемого экстремиста после убийства под Парижем учителя. Глава французского МВД Жеральд Дарманен направил соответствующее поручение местным властям, сообщает Deutsche Welle.

В профсоюзе полиции Франции сообщили, что 180 из подлежащих депортации людей находятся в заключении, остальные будут задержаны в ближайшее время. Министерство внутренних дел Франции пока не подтвердило информацию о готовящейся высылке.

16 октября вечером в городе Конфлан-Сент-Онорин (регион Иль-де-Франс) было совершено нападение на учителя рядом со школой, где тот преподавал историю. Нападавший перерезал ему горло. Злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен.

По данным следствия, 5 октября во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса, он жаловался в комиссариат полиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Расследование преступления поручено Национальной антитеррористической прокуратуре Франции. К вечеру 18 октября были задержаны 11 подозреваемых в соучастии в преступлении. Тысячи человек в городах республики присоединились к демонстрациям в память об убитом преподавателе.-0-