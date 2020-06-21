Франция и Испания открыли общую границу

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильное движение возобновилось между Францией и Испанией в связи с открытием 21 июня общей границы, закрытой на пике пандемии COVID-19, сообщает ТАСС.

Запрет, который продлился более ста дней, был снят с испанской стороны в полночь. Франция же объявила о возможности пересечения ее границ для граждан ЕС еще с 15 июня.

В настоящее время движение автомобилей на пропускном пункте Пертюс более активно в направлении Франции, чем в Испанию. Многие каталонцы едут к родственникам в Окситанию. Французы же в основном направляются в Испанию за покупками: цены на некоторые виды продовольствия, в частности мясо, там значительно ниже. Дешевле в Испании и табачные изделия, алкоголь, парфюмерия.

В Испании за время пандемии от коронавируса умерли 28 322 человека. Во Франции число погибших достигло на вечер 20 июня 29 633, при этом за последние 24 часа в больницах умерли 19 человек.-0-