Франция направит 1,1 млрд евро на прокладку канала Сена - Северная Европа

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция выделит из госбюджета 1,1 млрд евро на прокладку судоходного канала, который соединит реку Сена с речной сетью Северной Европы.
Соответствующее обязательство подписал 22 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает в своем
"Подписано соглашение о финансировании канала Сена - Северная Европа. Это важный акт в ожидании реализации проекта", - написал он. Глава региона также приложил к сообщению фотографию документа с подписями.
В октябре министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен сообщил, что соглашение подразумевает выделение 1,1 млрд евро из бюджета государства. Еще столько же должны были предоставить департаменты Иль-де-Франс, Нор, Уаза, Па-де-Кале и Сомма, однако, как сообщает радио ,
Судоходный канал длиной 107 км должен соединить города Компьень (Уаза) и Обанель-о-Бак (Нор) и стать важной транспортной артерией на торговых маршрутах из Бельгии и Нидерландов. Он позволит соединить две крупные группы портов - с французской стороны Гавр, Руан и Дюнкерк, а со стороны других стран - Гент, Зебрюгге, Антверпен и Роттердам. Также предполагается, что с ростом популярности речных перевозок удастся разгрузить автострады.
Согласно информации на официальном сайте проекта, благодаря ширине 54 м и глубине 4,5 м по нему смогут передвигаться крупные 185-метровые баржи, "способные вместить столько же груза, сколько 200 грузовиков" каждая. В настоящее время большинство французских каналов, построенных еще в прошлые века и реконструированных в 1930-е - 1950-е годы XX века, не подходят для столь крупных барж.-0-