Франция направит 1,1 млрд евро на прокладку канала Сена - Северная Европа

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция выделит из госбюджета 1,1 млрд евро на прокладку судоходного канала, который соединит реку Сена с речной сетью Северной Европы.

Соответствующее обязательство подписал 22 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает в своем Twitter глава региона О-де-Франс Ксавье Бертран.

"Подписано соглашение о финансировании канала Сена - Северная Европа. Это важный акт в ожидании реализации проекта", - написал он. Глава региона также приложил к сообщению фотографию документа с подписями.

В октябре министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен сообщил, что соглашение подразумевает выделение 1,1 млрд евро из бюджета государства. Еще столько же должны были предоставить департаменты Иль-де-Франс, Нор, Уаза, Па-де-Кале и Сомма, однако, как сообщает радио , France Bleu по сравнению с октябрьским планом вклад с их стороны вырос вдвое. Еще 2 млрд евро будет выделено из фондов Евросоюза. Ожидается, что после подготовительных работ в 2021 году будет развернуто полномасштабное строительство, а сдать канал в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Судоходный канал длиной 107 км должен соединить города Компьень (Уаза) и Обанель-о-Бак (Нор) и стать важной транспортной артерией на торговых маршрутах из Бельгии и Нидерландов. Он позволит соединить две крупные группы портов - с французской стороны Гавр, Руан и Дюнкерк, а со стороны других стран - Гент, Зебрюгге, Антверпен и Роттердам. Также предполагается, что с ростом популярности речных перевозок удастся разгрузить автострады.

Согласно информации на официальном сайте проекта, благодаря ширине 54 м и глубине 4,5 м по нему смогут передвигаться крупные 185-метровые баржи, "способные вместить столько же груза, сколько 200 грузовиков" каждая. В настоящее время большинство французских каналов, построенных еще в прошлые века и реконструированных в 1930-е - 1950-е годы XX века, не подходят для столь крупных барж.-0-