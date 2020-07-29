Франция не намерена снова полностью закрывать границы для путешественников

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция не намерена снова вводить полный запрет на поездки в другие европейские страны, но будет давать рекомендации о путешествиях в регионы со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом заявил госсекретарь МИД Франции по европейским делам Клеман Бон, сообщает газета Politico.

В качестве примера Клеман Бон привел рекомендацию французских властей гражданам по поводу ограничения поездок в испанский регион Каталонию, где была зафиксирована вспышка заболевания. "Однако эта мера не распространяется на всю Испанию", - отметил чиновник.

Франция также решает вопрос, как помочь воссоединиться находящимся в разных странах членам семей, которых разделили ограничительные меры против коронавируса. Власти рассматривают, разрешать ли воссоединение парам, не состоящим в браке, если один из партнеров находится за пределами ЕС. Чиновники могут потребовать от них, например, предоставить общие банковские счета в качестве доказательства того, что пара в серьезных отношениях.-0-