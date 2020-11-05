Франция не откажется от своих ценностей и будет противостоять терроризму - Макрон

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский народ не откажется от ценностей демократии, несмотря на вылазки исламистских террористов, с которыми он будет продолжать вести борьбу. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в письме, которое опубликовано в газете Financial Times, сообщает ТАСС.

"Франция подверглась нападению исламистских террористов, потому что она олицетворяет свободу выражения мнений, вероисповедания и определенный образ жизни. Наша нация сплотилась, выслеживая террористов, где бы они ни находились. Наши разведывательные и полицейские службы, которые заплатили высокую цену, ежегодно предотвращают десятки нападений. Все государство мобилизует свои силы на основе законов, обсуждаемых и принимаемых парламентом. Мы не откажемся ни от демократии, ни от верховенства закона", - написал французский лидер.

Макрон обратил внимание на проблему распространения идеологии радикального ислама, которая "учит детей ненависти", призывая их игнорировать законы. "Именно это я назвал "сепаратизмом" в одной из своих речей", - подчеркнул он.

"Я никому не позволю утверждать, что Франция или ее правительство поощряют расизм по отношению к мусульманам", - заявил он, подчеркнув, что Франция такая же светская страна для мусульман, как и для христиан, иудеев, буддистов и всех верующих.

16 октября в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин 18-летний террорист убил школьного учителя, который ранее продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные пять лет назад журналом Charlie Hebdo. После этого Макрон предупредил, что власти страны развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций и не запретят публиковать карикатуры.-0-