Франция поможет Саудовской Аравии в расследовании нападений на нефтяные объекты

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию для участия в расследовании нападений на нефтяные объекты в этой стране. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС.

Беседа лидеров состоялась 17 сентября. Во время телефонного разговора Эмманюэль Макрон решительно осудил нападения на нефтяные объекты в Абкайке и Хурайсе и выразил солидарность со всей Саудовской Аравией и ее гражданами. "Он подтвердил приверженность Франции безопасности Саудовской Аравии и стабильности в регионе", - отметили в Елисейском дворце.

Как сообщалось ранее, в ночь на 14 сентября 10 беспилотников атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании на востоке страны. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи Абкайка, а также НПЗ в районе Хурайса, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. Атаки вызвали пожары на 13 объектах.-0-