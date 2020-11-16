Франция преодолела пик COVID-19 - министр здравоохранения

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Через две недели после введения второго карантина во Франции министр здравоохранения Оливье Веран объявил, что пик COVID-19 миновал, и ситуация постепенно начинает улучшаться, сообщает The Local.

В течение десяти дней подряд количество новых случаев коронавирусной инфекции во Франции и процент положительных результатов тестов снижаются, хотя уровень смертности остается высоким. По словам министра здравоохранения, налицо все признаки того, что страна прошла пик эпидемии второй волны, однако вирус еще не побежден, и ослаблять усилия слишком рано.

Во Франции с 30 октября действует второй локдаун, в нескольких крупных городах, таких как Париж и Марсель, действовал ночной комендантский час еще до введения жесткого карантина.

Карантин во Франции продлится как минимум до 1 декабря, однако и после снятия основных ограничений бары, рестораны и тренажерные залы, возможно, останутся закрытыми.

По данным на 16 ноября, во Франции зафиксировано 1,98 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией (27 228 случаев за последние сутки), выздоровели 140 тыс. человек, умерли 44 548 (302 человека за минувшие сутки).-0-