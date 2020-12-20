Франция прервет авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации коронавируса

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции рассматривают возможность прервать авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией после выявления там новой мутации коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной телеканал BFM.

"Франция со всей серьезностью рассматривает такой вариант", - подчеркнуто в сообщении. Официальное заявление о прекращении авиа- и железнодорожного сообщения должно быть сделано в ближайшие часы.

Телеканал отметил, что Бельгия, Нидерланды и Германия сообщили о готовности принять аналогичное решение. Франция также добивается скоординированного решения стран ЕС в этой сфере. Вместе с тем французские власти пока не подтверждают случаев выявления новой мутации коронавируса на территории страны.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Сегодня эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в интервью вещательной корпорации BBC сообщила, что обнаруженная в Соединенном Королевстве мутация коронавируса также выявлена в Дании, Нидерландах и Австралии.-0-