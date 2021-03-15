Франция приостановила использование вакцины AstraZeneca

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции приостановили использование вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета в ожидании решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона во время пресс-конференции по итогам франко-испанского саммита в Монтобане.

"По рекомендации министра здравоохранения Франции Оливье Верана принято решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca. Мы ожидаем, что завтра во второй половине дня EMA опубликует заключение по этому препарату", - сказал Эмманюэль Макрон.-0-