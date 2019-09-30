Франция простилась с Жаком Шираком

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком состоялась сегодня, в день национального траура, в Париже, сообщает французский телеканал
Гроб с телом бывшего президента страны, накрытый флагом Франции, был выставлен сегодня во дворе Парижского дома инвалидов. Отдать дань памяти политику пришли тысячи людей, сообщает Euronews. После того как Жаку Шираку были отданы военные почести, траурный кортеж проследовал к старинной церкви Сен-Сюльпис, где прошла заупокойная служба. В ней приняли участие около 80 международных политиков и дипломатов.
Жак Ширак был похоронен на парижском кладбище Монпарнас рядом с его дочерью Лоранс, умершей в 2016 году. При погребении присутствовали только близкие экс-главы Франции.
Французы по всей стране почтили память Жака Ширака минутой молчания. Она прошла в 15.00 по местному времени в Национальном собрании Франции, государственных учреждениях и школах страны.
Как сообщалось ранее, бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Он возглавлял страну с 1995 по 2007 год, до избрания на высший пост дважды занимал кресло премьер-министра Франции и трижды был мэром Парижа. -0-