Франция проведет международный конкурс архитекторов для восстановления Нотр-Дама

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция собирается провести международный конкурс архитекторов для восстановления шпиля собора Нотр-Дам-де-Пари, который пострадал во время пожара 15 апреля, сообщает французский телеканал BFM .

Вопрос реконструкции собора рассматривался сегодня на заседании правительства Франции. По словам премьер-министра Эдуарда Филиппа, конкурс организуется с целью создания нового шпиля, который будет адаптирован к вызовам нашего времени.

Эдуард Филипп также поблагодарил парижских пожарных, участвующих в тушении огня, назвав каждого из них героями.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери должен быть восстановлен в течение пяти лет. Ожидается, что в ближайшее время правительство предложит законопроект о реконструкции храма. Документ будет предусматривать создание государственного учреждения, которое займется вопросами финансирования, сбора пожертвований и выполнения восстановительных работ.

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари начался 15 апреля примерно в 18.50 по местному времени. Возгорание произошло на верхних уровнях здания. По предварительной информации, очаг мог находиться на строительных лесах. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.

Причины инцидента выясняются. Прокуратура считает, что пожар не был вызван предумышленными действиями. Среди версий - замыкание в электропроводке.-0-