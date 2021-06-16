Франция с 20 июня отменит комендантский час

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что с 20 июня отменят комендантский час, сообщает газета Le dauphine.

"Комендантский час, действующий во Франции, перестанет действовать с воскресенья, 20 июня", - заявил он. Он добавил, что ситуация в стране улучшается, и улучшается быстрее, чем ожидалось.

С 17 июня также отменят обязательное ношение маски на открытом воздухе. "Ношение маски на открытом воздухе больше не будет обязательным, кроме особых случаев", - заявил Жан Кастекс.

В закрытых помещениях ношение маски останется обязательным.-0-