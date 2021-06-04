Франция с 9 июня разрешила въезд вакцинированным гражданам ЕС без ПЦР-теста

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане ЕС, получившие прививку от коронавирусной инфекции, смогут въехать во Францию без ПЦР-теста с 9 июня, сообщает газета Lemonde.
Въезд во Францию для туристов будет возобновлен с 9 июня в соответствии с условиями, которые различаются в зависимости от уровня заболеваемости и темпов вакцинации в странах, классифицируемых по цвету: зеленый, оранжевый и красный, согласно документу "Стратегия повторного открытия границ".
В зеленую зону вошли ЕС, Австралия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Сингапур. Гражданам этих стран потребуется ПЦР-тест только при отсутствии прививки.
Для граждан США и Великобритании, которые входят в оранжевому зону, потребуются ПЦР-тест, несмотря на наличие прививки, и обязательная самоизоляция на 7 дней.
Граждане стран Южная Африка, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Суринам, Турция, Уругвай, которые отнесены в красную зону, обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, несмотря на наличие прививки, а по прибытии на французскую землю находиться на карантине 7-10 дней.-0-