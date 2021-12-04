Франция усилила контроль на границе для борьбы с распространением коронавируса

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские власти усиливают контроль на границе для борьбы с распространением COVID-19 и вводят дополнительную категорию стран с наиболее тяжелой санитарной ситуацией. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице МИД Франции в Twitter, сообщает ТАСС.

"Все лица старше 12 лет при въезде на территорию Франции должны представить тест ПЦР или антигенный тест, взятый не позднее 48 часов или 24 часов в зависимости от конкретных условий", - отмечается в сообщении. Новые правила вступают в силу в полночь 4 декабря.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что 6 декабря Совет обороны республики оценит необходимость введения дополнительных мер для борьбы с пандемией COVID-19. Во Франции отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19. Тревогу властей также вызывает распространение нового варианта коронавируса.-0-