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19 января 2022, 08:01

Франция установила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции зафиксировали 464 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки, что является самым высоким суточным показателем заболеваемости с начала эпидемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство общественного здравоохранения страны.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 11 января, когда власти сообщили о 368 тыс. инфицированных за 24 часа. Средняя заболеваемость по стране составляет 3 тыс. случаев на 100 тыс. жителей. Наиболее серьезная ситуация наблюдается в столичном регионе Иль-де-Франс, а также в регионах Овернь - Рона - Альпы и Прованс - Альпы - Лазурный берег. Самая высокая заболеваемость среди заморских территорий - в Гваделупе, где насчитывается более 4,5 тыс. случаев на 100 тыс. жителей.

По состоянию на 18 января, в стране с населением 67 млн человек полный курс вакцинации уже прошли около 52 млн, а бустерную (третью) дозу получили свыше 32 млн французов. С начала эпидемии весной 2020 года во Франции от последствий коронавируса умерли более 125 тыс. человек.-0-

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