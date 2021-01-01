Франция ужесточит ограничения из-за COVID-19

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Франции введет более ранний комендантский час в 15 департаментах страны по просьбе местных властей из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса. Кроме того, как заявил в пятницу в эфире телеканала TF1 официальный представитель правительства Габриэль Атталь, культурные учреждения не смогут открыться 7 января, вопреки прогнозам, сообщает ТАСС.

По его словам, с 2 января запрет на передвижения по улице без уважительной причины после 18.00 будет введен в департаментах Арденны, Верхние Альпы, Верхняя Сона, Верхняя Марна, Вогезы, Ду, Маас, Марна, Мерт и Мозель, Мозель, Ньевр, Приморские Альпы, Территория Бельфор, Сона и Луара, Юра. Список может корректироваться в зависимости от развития ситуации, ближайшее заявление по этому поводу ожидается через неделю. Представитель правительства заверил, что в первые дни контроль будет осуществляться более мягко, поскольку люди только начали возвращаться из рождественских отпусков.

"Повторно открыть культурные учреждения 7 января не представляется возможным, поскольку вирус продолжает быстро распространяться в нашей стране", - заявил представитель правительства, отвечая на соответствующий вопрос ведущего телепрограммы. Атталь уточнил, что дата 7 января называлась правительством не как день возобновления работы театров и музеев, а как день, когда будут подведены промежуточные итоги развития эпидемиологической ситуации. В то же время он заверил, что власти продолжат оказывать поддержку культурной отрасли и постараются как можно скорее определить график постепенного возобновления работы учреждений.

В регионах с высоким риском распространения вируса власти разрешили вакцинацию медработников старше 50 лет, уточнил Атталь. Преимущественно это затронет восточные территории страны.-0-