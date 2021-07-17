Франция ужесточит правила въезда из нескольких стран ЕС из-за пандемии

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция обяжет невакцинированных прибывающих из ряда европейских стран предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 24 часа до въезда на французскую территорию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французское правительство.

Правило касается путешественников из Испании, Португалии, Нидерландов, Греции и Кипра. Санитарная обстановка в этих странах будет находиться под европейским наблюдением. Ранее прибывающим из этих государств тестирование нужно было проходить не ранее чем за 72 часа до въезда во Францию. Также сообщается, что усиленное наблюдение вводится за путешественниками из Великобритании.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал французов не посещать Испанию и Португалию из-за ухудшения санитарной обстановки в этих странах.

По данным французских властей, с начала эпидемии в республике зарегистрировано более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом. Его жертвами стали более 111 тыс. человек.-0-