Франция в этом году может потерять почти миллион рабочих мест

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция может потерять почти миллион рабочих мест в 2020 году, а в середине 2021 года уровень безработицы в стране может достигнуть рекордных 11,8%, сообщает телеканал France Info.

Согласно прогнозам Банка Франции, опубликованным 9 июня, ожидается падение экономики до 10% в 2020 году, несмотря на постепенное восстановление активности с третьего квартала.

Ожидаемый рост безработицы и падение экономики скажутся и на потребительской активности. Прогнозируется, что потребление упадет на 9,3%. В связи с этим компании сократят свои инвестиции на 23,3%.

По оценкам центробанка Франции, валовой внутренний продукт должен увеличиться на 7% в 2021 году, а к 2022 году - еще на 4%.

Экономика Франции в первом квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса сократилась на 6%, что стало худшим показателем с 1945 года. Карантин во Франции был введен 17 марта, постепенное снятие ограничительных мер в стране началось с 11 мая. По данным на вечер 8 июня, от COVID-19 во Франции умерли 29 209 человек.-0-