Франция вводит карантин для приезжающих из Бразилии, Аргентины, Чили и ЮАР

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции приняли решение ввести обязательный карантин для приезжающих из Аргентины, Бразилии, Чили и ЮАР, уведомил Матиньонский дворец, администрация премьер-министра Жана Кастекса. Ограничения вводятся с 24 апреля, сообщает ТАСС.

Пассажирам из этих стран необходимо будет по прибытии во Францию пройти карантин сроком 10 дней. Для выхода из помещения будут установлены определенные часы. "Соблюдение карантина будет контролироваться в местах проживания прибывших полицией или жандармерией. При этом будут усилены штрафы в случае нарушения правил самоизоляции", - подчеркивается в заявлении Матиньонского дворца.

Все приезжающие обязаны будут представить справку о тесте ПЦР на коронавирус, сделанном менее чем за 36 часов до этого, или документ об отрицательном тесте ПЦР давностью менее 72 часов и справку об отрицательном антигенном тесте менее чем 24-часовой давности. Кроме того, прежде чем покинуть французский аэропорт, пассажиры должны будут пройти антигенный тест.

Также в отношении пассажиров из этих четырех стран сокращается список причин, по которым они могут прибыть во Францию. Помимо этого будут определены категории пассажиров, въезд которых будет во Францию запрещен. По сути, свободно въезжать во Францию из этих стран смогут лишь французские граждане, их супруги с иностранным гражданством и их дети. Также разрешение распространяется на граждан всех государств Евросоюза и третьих стран, постоянно проживающих во Франции.

Как уточнил Матиньонский дворец, введенные ограничения касаются также пассажиров из Французской Гвианы, граничащей с Бразилией и Суринамом. Они будут применяться и на рейсах из Французской Гвианы на Антильские острова.-0-