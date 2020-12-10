Франция вводит комендантский час

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции вводят с 15 декабря комендантский час в связи с пандемией, сообщает ТАСС.

Премьер-министр Жан Кастекс в телеобращении к гражданам заявил, что режим будет действовать с 20:00, а не с 21:00, как планировалось ранее.

"Мы считаем необходимым ввести более строгий режим комендантского часа, с 20:00", - сказал Кастекс. Комендантский час будет действовать до 06:00. С 15 декабря снимается ограничение на перемещение, и теперь можно ездить по всей территории страны.

Комендантский час не отменят и в новогоднюю ночь. Однако он не будет действовать в рождественскую ночь, с вечера 24 декабря.

"Новогодние праздники связаны сейчас с очень высокими рисками заражения", - добавил Кастекс. Премьер напомнил "о резком усилении темпов эпидемии" в США после празднования Дня благодарения. К факторам риска во Франции он отнес низкие зимние температуры.

Как сообщил Кастекс, совместно с президентом Эмманюэлем Макроном и министром культуры Розлин Башло решено отодвинуть на три недели дату начала работы музеев, театров и кинотеатров. Они, "если позволит ситуация", откроются 7 января.

В ближайшее время не будут пересмотрены ограничительные правила относительно деятельности религиозных центров, стадионов, спортклубов.

"Понимаю, что населению трудно смириться с такими ограничениями, но этого требует борьба с эпидемией", - сказал премьер. Он отметил, что "вторая волна еще не побеждена и ситуация, если не будут приняты необходимые меры, может оказаться еще хуже в январе". "Показатели сейчас замерли на одном уровне, но число случаев заражения не снижается и даже несколько увеличивается в последние дни", - отметил Кастекс.-0-