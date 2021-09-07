Франция выделит 3 млн евро на спасение коралловых рифов

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции выделит 3 млн евро Глобальному фонду коралловых рифов в рамках борьбы за сохранение биоразнообразия в океанах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы должны срочно финансировать восстановление и защиту кораллов, - приводит его слова пресс-служба МИД страны. - Франция поддерживает Глобальный фонд коралловых рифов. Мы выделим 3 млн евро для этого фонда и рассчитываем, что удастся мобилизовать $625 млн для сохранения коралловых рифов в ближайшие 10 лет".

Конгресс Международного союза охраны природы открыл в пятницу в Марселе президент Франции Эмманюэль Макрон. В нем принимают участие представители ассоциаций защитников природы и других неправительственных организаций.-0-