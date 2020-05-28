Французов могут обязать носить маски в транспорте до появления вакцины от COVID-19

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экологического перехода Франции Элизабет Борн заявила, что ношение маски в транспорте должно оставаться обязательным до тех пор, пока не будет доступна вакцина или лечение от коронавируса. Об этом сообщает французская газета Sud Ouest.

"Я не сомневаюсь, что нам придется носить обязательную маску в общественном транспорте, пока не появится лечение или вакцина от коронавируса", - сказала Элизабет Борн. По ее словам, этот вопрос будет рассмотрен властями в ближайшее время.

Министр отметила, что в общественном транспорте Франции действуют строгие правила и меры, связанные с предотвращением распространения COVID-19. В частности, пассажирам раздается водно-спиртовой антисептический гель. На полу транспорта нанесена разметка для соблюдения социального дистанцирования. Помимо этого, с 11 мая все пассажиры старше 11 лет обязаны пользоваться защитными масками. Нарушители облагаются штрафом в размере 135 евро.

Согласно последним данным, Франция занимает 10-е место в мире по количеству заразившихся (145,7 тыс. человек) и четвертое - по числу умерших (почти 28,6 тыс. человек).-0-