Французская компания Valneva заявила об успешном испытании вакцины от COVID-19

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская фармацевтическая компания Valneva заявила об успешном испытании вакцины от COVID-19. В третьем этапе приняли участие более 4 тыс. человек. Об этом сообщает The Guardian.

В новых результатах третьего этапа, опубликованных 18 октября, вакцина показала более высокие уровни нейтрализующих антител по сравнению с вакциной от AstraZeneca. Компания также заявила, что ее вакцина - VLA2001 - вызвала широкие Т-клеточные ответы, часть иммунной системы, которая, как считается, участвует в долгосрочном иммунитете.

В третьем этапе исследования приняли участие 4012 человек из 26 исследовательских центров в Великобритании.

Томас Лингельбах, генеральный директор Valneva, сказал: "Мы стремимся как можно быстрее получить лицензию на нашу вакцину и по-прежнему считаем, что сможем внести важный вклад в глобальную борьбу с пандемией COVID-19".

В прошлом месяце правительство Великобритании расторгло сделку по закупке вакцины Valneva, а министр здравоохранения Саджид Джавид сказал, что вакцина не получит одобрения со стороны Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения в Великобритании.-0-