24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская полиция установила подозреваемого в организации взрыва в Лионе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный оставил сумку возле булочной на пешеходной улице Виктора Гюго, где произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал BFMTV .

По информации телеканала, мужчина подъехал на велосипеде. Его лицо на видеозаписи скрыто за капюшоном и темными очками, но прокуратуре удалось установить его личность.

Сейчас на месте происшествия работают саперы. Они обследуют район на предмет взрывчатки. Территория вокруг контролируется солдатами, которые принимают участие в антитеррористической операции Sentinelle.

Согласно последним данным, речь идет о меньшей мере 10 пострадавших.-0-