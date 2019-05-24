24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская полиция установила подозреваемого в организации взрыва в Лионе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный оставил сумку возле булочной на пешеходной улице Виктора Гюго, где произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал
По информации телеканала, мужчина подъехал на велосипеде. Его лицо на видеозаписи скрыто за капюшоном и темными очками, но прокуратуре удалось установить его личность.
Сейчас на месте происшествия работают саперы. Они обследуют район на предмет взрывчатки. Территория вокруг контролируется солдатами, которые принимают участие в антитеррористической операции Sentinelle.
Согласно последним данным, речь идет о меньшей мере 10 пострадавших.-0-
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