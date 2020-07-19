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19 июля 2020, 11:19

Французская полиция задержала выходца из Руанды по делу о пожаре в соборе Нанта

Собор в Нанте. Фото Agence France-Presse
Собор в Нанте. Фото Agence France-Presse

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Франции взяли под стражу 39-летнего выходца из Руанды, который задержан в связи с расследованием причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL.

Мужчина был волонтером в епархии. Он должен был закрыть двери собора вечером 17 июля.

В поле зрения правоохранителей руандец попал впервые. Более того, прокуратура Нанта указывает на преждевременность каких-либо выводов о причастности мужчины к поджогу. Подозрение пока основывается лишь на том, что следов взлома дверей собора обнаружено не было.

Как сообщалось, следователи обнаружили на месте пожара сразу три очага возгорания и в качестве основной версии назвали умышленный пожог.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла вспыхнул утром 18 июля. Более 100 пожарных несколько часов боролись за памятник готической архитектуры, но им не удалось спасти витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко. Взять под контроль распространение огня удалось только спустя три часа после возгорания. По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал.-0-

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