Французские депутаты одобрили законопроект о реставрации Нотр-Дам-де-Пари

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное собрание Франции одобрило законопроект о восстановлении пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам-де-Пари, сообщает французское агентство Agence France-Presse . Законопроект был принят парламентариями после 13 часов дебатов. Далее он будет направлен на рассмотрение в Сенат, которое состоится 27 мая.

В соответствии с законопроектом будет создан специальный комитет по надзору за расходованием средств, собранных на ремонт собора. Предполагается также упростить принятие ряда решений по реставрации, включая освобождение от некоторых норм проведения госзакупок. Кроме того, законопроект предусматривает предоставление налоговых льгот людям, которые внесут пожертвования на ремонт собора.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительной информации, возгорание произошло во время ремонтных работ на верхних уровнях здания. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах.-0-