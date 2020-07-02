Французские диджеи устроили акцию против карантина

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские диджеи устроили протестную акцию - они провели несанкционированный концерт в парижской клубе Balrock, требуя от властей вновь открыть ночные клубы и дискотеки, сообщает Euronews.

На волне эпидемии COVID-19 все увеселительные заведения во Франции оказались закрыты. В июне большая часть карантинных мер была отменена. В частности, возобновили работу кафе и рестораны. Однако в отношении клубов запрет по-прежнему в силе.

Дело дошло до того, что известные французские диджеи и владельцы дискотек выступили с открытым обращением к властям. По их словам, ночная жизнь в Париже и других крупных городах сильно страдает, не говоря уже о финансовых потерях. Ведь, по сути, это целая индустрия, в которой заняты тысячи людей и которая приносит немалую прибыль, особенно в летние месяцы.

Однако пока власти не спешат снимать запрет на деятельность клубов и дискотек, поскольку обеспечить, например, социальную дистанцию в таких заведениях весьма непросто. Поэтому не исключено, что в ближайшие недели они останутся закрыты.-0-