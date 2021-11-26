Французские рыбаки в знак протеста заблокировали порт Кале

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские рыбаки заблокировали доступ в порт в Кале для британских судов в знак протеста против ограничений Лондона на выдачу лицензий на рыбный промысел, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

В полдень шесть рыболовных судов вошли в акваторию Кале. Рыбаки развернули плакат, на котором было написано: "Мы хотим вернуть наши лицензии".

В ближайшие часы участники протеста планируют заблокировать доступ грузовым автомобилям к терминалу туннеля под Ла-Маншем. "Мы только хотим вернуть полагающиеся нам лицензии. Соединенное Королевство должно соблюдать договоренности", - сказал председатель Национального комитета рыбаков Жерар Ромити.

Франция ранее заявила о готовности ввести санкции против Соединенного Королевства из-за обострения спора о лицензиях на рыбный промысел. Планировалось, что такие ответные меры Парижа, как ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании и запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах республики, вступят в силу 2 ноября. Однако президент Франции заявил, что не будет вводить санкции до окончания переговоров о рыболовстве.

В Париже выражают недовольство тем, что французским рыбакам было предоставлено вдвое меньше разрешений на промысел в водах вокруг острова Джерси, чем они требовали. Британская сторона заверяет, что полностью соблюдает договоренности с ЕС и одобрила 98% запросов, поданных из Евросоюза.-0-