Французские следователи выясняют причину возгорания в Нотр-Дам-де-Пари

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французские следователи ведут допрос рабочих, которые производили ремонт в соборе Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, сообщает газета
Ранее агентство
Как сообщалось, возгорание произошло на верхних уровнях здания примерно в 18.50 по местному времени. По некоторым данным, очаг мог находиться на строительных лесах - в здании ведутся реставрационные работы. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.
Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Нотр-Дам-де-Пари расположен в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы и включен в список мировых исторических памятников. В 2013 году собор отметил 850-летие, ежегодно его посещают около 14 млн человек.-0-
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