Французские специалисты считают экономически целесообразным строительство новых АЭС

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты французского оператора передачи электроэнергии (RTE) считают экономически целесообразным строительство новых АЭС при стратегии достижения углеродной нейтральности. Об этом говорится в опубликованном отчете "Будущее электроэнергии - 2050", в котором рассматриваются различные сценарии достижения углеродной нейтральности, сообщает ТАСС.

"Строительство новых ядерных реакторов актуально с экономической точки зрения", - отмечают авторы доклада. В то же время они подчеркивают, что достижение углеродной нейтральности в 2050 году невозможно без значительного развития возобновляемых источников энергии.

По мнению экспертов, возобновляемые источники энергии становятся конкурентоспособными. "Это особенно заметно в случае использования больших солнечных и ветряных электростанций на суше и на море", - подчеркнули специалисты RTE.

Однако, как отмечают авторы доклада, сценарии, включающие использование новых АЭС, выглядят более конкурентоспособными, даже несмотря на то что сооружение крупных ветряных электростанций может быть дешевле. Это, по их словам, связано с необходимостью инвестиций при использовании таких электростанций, в том числе для решения проблемы хранения энергии.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр отмечал, что если ЕС хочет обеспечить производство большего объема электричества без дополнительных выбросов углекислого газа, то атомная энергетика является сильным ответом на эту ситуацию. По его мнению, страны ЕС должны признать атомную энергетику зеленой ввиду отсутствия выбросов парниковых газов. Это позволит вкладывать средства из программ ЕС в строительство новых и модернизацию старых АЭС в европейских государствах.-0-