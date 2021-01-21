Французские студенты вышли на демонстрации, требуя вернуть очное обучение

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты французских вузов вышли на демонстрации в Париже и других городах страны, требуя возвращения к очному обучению, сообщает Euronews.

Из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений большинство студентов во Франции вынуждены учиться дистанционно, что отражается на качестве преподавания. Очные занятия частично возобновятся 25 января, но только для первокурсников и в сокращенных группах.

"Я пришла сюда, потому что считаю, что решения, которые недавно были приняты министерством, в значительной степени недостаточны и существует острая необходимость в открытии университетов, потому что целое поколение приносится в жертву. Из-за этих мер вырастет поколение, которое будет неспособно налаживать социальные связи и жить в условиях современного мира", - отметила студентка инженерной школы ParisAgroTech.

"У студентов ситуация ужасная, мы страдаем молча", - пожаловался студент факультета истории и географии.

В Лилле на севере Франции молодые люди также провели акцию протеста, требуя открыть университеты. Студенты заявили, что они достаточно ответственны, чтобы соблюдать строгие санитарные правила.

"Цель состоит в том, чтобы нас услышали, а также в начале мобилизации для возобновления работы факультетов. Конечно же, со строгим санитарным планом. Мы не собираемся делать глупости. Но факультеты нужно открыть, занятия должны проводиться так, как это было до пандемии, но со строгим медицинским протоколом. Нам нужен четкий план", - рассказал Euronews участник акции.-0-