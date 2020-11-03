Французские ученые предупредили о новых волнах пандемии коронавируса

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая волна пандемии коронавируса, с которой сейчас борется Европа, будет не последней. С таким предупреждением выступил Научный совет при правительстве Франции, сообщает международное французское радио RFI.

В докладе совета говорится о том, что впереди несколько следующих друг за другом волн, которые продлятся до весны 2021 года.

"Нас ждут долгие месяцы в крайне непростой ситуации. Очень сложно предвидеть, как долго продлится вторая волна, так как это зависит от самого вируса, климатической обстановки, мер, которые будут приняты, чтобы сдержать распространение вируса, соблюдения этих мер и, следовательно, их влияния", - отмечается в документе.

По мнению французских ученых, вторая волна может закончиться в конце 2020 - начале 2021 года, и распространение вируса вернется на контролируемый уровень (максимум 5-8 тыс. новых случаев заражения ежедневно). Однако какими бы ни были предпринимаемые властями меры, новые волны пандемии неизбежны до появления первых вакцин или лечения, уверены ученые.

Повторный карантин был введен во Франции в ночь на 30 октября. Ограничительные меры будут действовать в стране минимум до 1 декабря.

По данным на 3 ноября, за время пандемии во Франции коронавирус обнаружили более чем у 1,47 млн человек. В общем по стране болезнь унесла жизни 37 435 человек.-0-