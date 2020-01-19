Французские военнослужащие выступили против пенсионной реформы в стране

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный совет Франции по военной службе назвал неприемлемыми условия пенсионной реформы, против которой уже 46 дней проводится масштабная забастовка по всей стране. Об этом сообщает 19 января газета Le Parisien.

"Изучив законопроект, мы не можем выразить положительное мнение касательно условий в оборонной сфере, - заявлено в отчете, датированном 15 января и переданном в Министерство вооруженных сил Франции, сообщает издание. - Некоторые условия ухудшают нашу армейскую модель и условия службы".

Основная критика связана с сохранением в рамках реформы общего для всех принципа увеличения пенсии за больший стаж. В частности, для различных категорий военнослужащих уход на пенсию в обычный срок может обернуться снижением выплат на 20-60%. "Такие правила способствуют старению кадров", - отмечается в документе. При этом газета пишет, что совсем недавно премьер-министр Франции Эдуар Филипп обещал учесть особенности армейской службы и сохранить за представителями этой сферы возможность раннего выхода на пенсию.

Недовольство вызывает и изменение метода расчета пенсий: будет учитываться зарплата не за последние шесть месяцев, а за всю карьеру, "что неизбежно приведет к сокращению выплат", особенно военным, которые долгое время провели на низкооплачиваемых должностях. "Новая система подрывает сам принцип социальной лестницы", - приводит издание отчет совета по военной службе.

В документе также указывается на "недостаточно всеобъемлющий анализ" ситуации.

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP), в акциях активно участвуют преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники муниципальных служб. Помимо повышения пенсионного возраста, причиной протестов стало намерение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков профессий, в том числе для железнодорожников. Несмотря на встречные шаги правительства, профсоюзы объявили о намерении провести новые забастовки и манифестации 24 января.