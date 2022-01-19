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19 января 2022, 17:55

Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет

Фото AFP
Фото AFP

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет в результате несчастного случая на горнолыжном курорте, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Le Monde.

Накануне актер столкнулся с другим лыжником на пересечении двух синих трасс на горнолыжном курорте Ла-Розьер. Гаспар Ульель получил серьезные травмы, после чего его доставили на вертолете в университетскую больницу Гренобля.

Прокуратура объявила о начале расследования в связи с произошедшим, дело поручено Республиканской охранной компании (CRS) Alpes.

37-летний Гаспар Ульель снимался в таких фильмах, как "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль - это я", "Это всего лишь конец света". Также он сыграл молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера "Ганнибал: Восхождение".

В 2017 году актера номинировали на приз жюри за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале "Ривьера" за роль в фильме Ксавье Долана "Это всего лишь конец света".-0-

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