Французский композитор погиб после нападения медведя

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский композитор Жюльен Готье, путешествовавший вместе с подругой по Аляске в рамках культурного проекта, погиб после нападения медведя, сообщает France Musique .

Как рассказала фотограф и биолог Камиль Тоскани, которая составила компанию своему возлюбленному, они предполагали сплавиться на 1,5 тыс км вниз по реке Макензи в рамках проекта "Путешествие на каноэ по великому канадскому северу, звуки, фото... и виолончель!".

Несчастный случай произошел ночью. Медведь атаковал спящего 44-летнего музыканта, схватил его за шею и перенес из палатки в лес. Тело обнаружили на следующий день.-0-