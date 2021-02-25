25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский меценат завещал на содержание эрмитажных котов 3 тыс. евро, пишет местное онлайн-издание "Фонтанка" со ссылкой на помощника директора музея, "пресс-секретаря эрмитажных котов" Марию Халтунен.
По ее словам, после завершения всех официальных процедур и уплаты налогов "наследники" получат деньги к концу весны. И это будет порядка 3 тыс. евро.
Потратить средства планируется на ремонт и расширение жилища эрмитажных котов в подвале музея. Кстати, сегодня их насчитывается уже около полусотни.
Возможно, в память о жертвователе будет установлена мемориальная табличка.
Еще в декабре 2020 года на ежегодной встрече с интернет-пользователями директор музея Михаил Пиотровский рассказал, что гражданин Франции завещал часть своего наследства котам петербургского музея. Узнать, что вдохновило жертвователя на такой шаг, администрации музея не удалось.
Эрмитажные коты живут в Зимнем дворце с начала ХVIII века, указом Екатерины Великой им был придан статус охранников ценных картинных галерей.-0-