Французский мотогонщик Пьер Шерпен умер во время марафона "Дакар"

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский мотогонщик Пьер Шерпен умер от полученных травм при падении на 7 этапе ралли-марафона "Дакар". Об этом 15 января сообщается в аккаунте команды Heros des Belles-Motos в Facebook.

10 января во время гонки он попал в аварию, получив серьезную травму головы, и находился в бессознательном состоянии. Его экстренно госпитализировали, прооперировали и ввели в искусственную кому.

Шерпен умер в возрасте 52 лет в медицинском самолете, который его доставил в пригород Парижа Ле-Бурже.

Пьер Шерпен в четвертый раз участвовал в "Дакаре". До этого он принимал участие в гонках в 2009 и 2012 году. Оба раза финишировал. А в 2015 году ему пришлось сдаться из-за отказа двигателя. Пьер Шерпен стал 31-м участником гонки, погибшим во время ралли-марафона.-0-