Французский парламент принял закон о реставрации Нотр-Дама

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Национального собрания Франции приняли в окончательном чтении законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери. Об этом сообщает
Принятие законопроекта поддержал 91 депутат, 8 проголосовали против, 33 воздержались. Документ определяет рамки будущих восстановительных работ в соборе, а также статус пожертвований на реставрацию Нотр-Дама.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Структура Нотр-Дама, главные произведения искусства, хранившиеся в соборе, реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.-0-
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